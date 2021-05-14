Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Индонезии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 у берегов Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

РИА Новости

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 321,6 км от города Падангсидемпуан в провинции Северная Суматра. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,7 произошло в китайской провинции Юньнань.