Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Индонезии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 у берегов Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
- РИА Новости
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 321,6 км от города Падангсидемпуан в провинции Северная Суматра.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,7 произошло в китайской провинции Юньнань.
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