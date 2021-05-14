Ракета, запущенная ХАМАС в направлении израильского города Ашкелон, попала в здание
Боевая группировка «Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» палестинского движения ХАМАС объявила, что ракета, запущенная в направлении израильского города Ашкелон, поразила здание, информирует Donia Al-Watan.
- Reuters
«Ракета, выпущенная из Сектора Газа поразила здание в Ашкелоне», — сообщает в своём Telegram-канале СМИ.
Ранее стало известно, что Воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали новую атаку сектора Газа.
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