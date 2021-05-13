В Турции за сутки выявили 11,5 тысячи случаев коронавируса

В Турции за сутки зафиксировали 11 534 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве страны.

Reuters

По данным ведомства, с начала пандемии в стране выявили 5 083 996 случаев COVID-19. За сутки в стране скончались 238 человек с коронавирусом, всего умерли 44 059 инфицированных. С 7 мая в Турции ужесточили условия локдауна.