Швеция предложила помощь посольству Чехии в Москве

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Швеция предложила поддержку посольству Чехии в Москве в связи с сокращением персонала из-за дипломатического конфликта.
Швеция предложила помощь посольству Чехии в Москве
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Швеция выразила полную поддержку Чешской Республике на заседании Совета МИД Евросоюза в понедельник. Действия России неприемлемы, и мы рады, что ЕС выразил полную солидарность с Чехией и решительно осудил действия России. Швеция предложила поддержку посольству Чехии в Москве теперь, когда его штат был сокращён», — приводит РИА Новости слова представительницы пресс-службы МИД Швеции Андреа Рёмпке.

По её словам, Швеция «и дальше будет оценивать ситуацию и координировать (действия) с партнёрами (по ЕС)».

17 апреля Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов. По словам чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице. Россия прибегла к ответным действиям.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «не очень вменяемыми и путаными» заявления руководства Чехии о взрывах.

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