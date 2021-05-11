В Бельгии в июне снимут часть ограничений по коронавирусу

Бельгия начинает с 9 июня последовательную отмену жёсткого карантина после полугодового локдауна. Об этом информирует RTBF со ссылкой на правительственный координационный совет по борьбе с пандемией.

Бары, рестораны, кинотеатры и фитнес-центры в Бельгии смогут принимать гостей.

Отмечается, что это произойдёт при условии, что к этому моменту будет завершена вакцинация от коронавирусной инфекции у 80% населения в основных группах риска и количество пациентов в палатах интенсивной терапии по стране не будет превышать 500 человек.

Отмечается, что снова откроются сауны, хаммамы и общественные бани.

Станет возможным проведение свадеб численностью до 100 человек в помещении и 200 человек — на улице. Такие же правила касаются проведения похорон и богослужений.

В ноябре сообщалось, что Бельгия вошла в список стран с наивысшим уровнем смертности от коронавируса в ЕС.