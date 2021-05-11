На Филиппинах задержали почти 19 тысяч человек за неправильное ношение масок

На Филиппинах с 6 по 10 мая задержаны более 18,8 тыс. человек, которые неправильно носили защитные маски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел и местного самоуправления страны.

Reuters

Отмечается, что 8027 правонарушителей подверглись штрафам, 904 человека арестованы, а 491 отправлен на выполнение общественных работ. Остальным задержанным вынесены предупреждения. Кроме того, полицейские задержали 5473 человека за нарушение правил социальной дистанции. По информации Интерфакса, 5 мая президент Филиппин Родриго Дутерте поручил сотрудникам правоохранительных органов задерживать в общественных местах людей, неправильно носящих защитные маски.