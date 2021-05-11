На Филиппинах задержали почти 19 тысяч человек за неправильное ношение масок
- Reuters
Отмечается, что 8027 правонарушителей подверглись штрафам, 904 человека арестованы, а 491 отправлен на выполнение общественных работ.
Остальным задержанным вынесены предупреждения.
Кроме того, полицейские задержали 5473 человека за нарушение правил социальной дистанции.
По информации Интерфакса, 5 мая президент Филиппин Родриго Дутерте поручил сотрудникам правоохранительных органов задерживать в общественных местах людей, неправильно носящих защитные маски.