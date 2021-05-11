На Филиппинах задержали почти 19 тысяч человек за неправильное ношение масок

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На Филиппинах с 6 по 10 мая задержаны более 18,8 тыс. человек, которые неправильно носили защитные маски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел и местного самоуправления страны.
На Филиппинах задержали почти 19 тысяч человек за неправильное ношение масок
  • Reuters

Отмечается, что 8027 правонарушителей подверглись штрафам, 904 человека арестованы, а 491 отправлен на выполнение общественных работ.

Остальным задержанным вынесены предупреждения.

Кроме того, полицейские задержали 5473 человека за нарушение правил социальной дистанции.

По информации Интерфакса, 5 мая президент Филиппин Родриго Дутерте поручил сотрудникам правоохранительных органов задерживать в общественных местах людей, неправильно носящих защитные маски.

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