Захарова прокомментировала статью Politico о ГРУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью американского издания Politico о Государственном разведывательном управлении (ГРУ).

«Вместо фантазий на заданную самими себе тему американским СМИ стоит обратить внимание на невыдуманные проблемы в своей стране. Их немало. От новых, созданных последствиями ковида, до застарелых, обострявшихся в последние годы», — цитирует Захарову издание «ПолитЭксперт».

По её словам, мейнстримным СМИ становится всё труднее отвлекать внимание американцев внешними факторами.

США подозревают, сообщило ранее американское издание Politico со ссылкой на источники, что за предполагаемыми атаками с использованием технологии «направленной энергии» против их разведчиков по всему миру может стоять российское ГРУ. Как информирует РИА Новости, издание отмечает, что Вашингтон не располагает вескими доказательствами своих обвинений, причина инцидентов с ухудшением здоровья американских разведчиков пока неизвестна.