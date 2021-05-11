В ХАМАС дали Израилю два часа на вывод войск из района Аль-Аксы

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Военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» дало Израилю два часа на вывод своих войск из района мечети Аль-Акса.
В ХАМАС дали Израилю два часа на вывод войск из района Аль-Аксы
  • Reuters

«Если противник не прекратит осаду молящихся в мечети Аль-Акса, пусть дождутся нашего ответа в течение двух часов», — цитирует РИА Новости  сообщение представителя движения Абу Обайда в Telegram.

До этого он заявлял, что у Израиля есть время до 18:00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.

Ранее армия Израиля сообщила, что из сектора Газа по территории страны было выпущено около 150 ракет, десятки из которых перехвачены.

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