За сутки в Британии зафиксировали 2357 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные британского правительства.
Общее число зафиксированных в стране случаев заболевания коронавирусной инфекцией возросло до 4 437 217.
Также за 24 часа в стране умерли четыре человека от COVID-19, в результате чего общее число жертв коронавируса в королевстве достигло 127 609.
Ранее правительство Великобритании направило в Индию партию медицинского оборудования для борьбы с распространением коронавируса.