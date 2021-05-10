За сутки в Британии зафиксировали 2357 случаев коронавируса

В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 2357 человек.

Об этом свидетельствуют данные британского правительства.

Общее число зафиксированных в стране случаев заболевания коронавирусной инфекцией возросло до 4 437 217.

Также за 24 часа в стране умерли четыре человека от COVID-19, в результате чего общее число жертв коронавируса в королевстве достигло 127 609.

Ранее правительство Великобритании направило в Индию партию медицинского оборудования для борьбы с распространением коронавируса.