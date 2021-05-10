Глава МИД Армении обсудил с генсеком ООН ситуацию в Карабахе

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Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян провёл телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в рамках которых стороны обсудили сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию.
Глава МИД Армении обсудил с генсеком ООН ситуацию в Карабахе
  • РИА Новости

«Одной из ключевых тем беседы стали шаги, предпринимаемые с целью облегчения гуманитарного, социально-экономического положения, сложившегося в Арцахе (Нагорном Карабахе. — RT) в результате недавних событий в зоне нагорнокарабахского конфликта», — говорится в сообщении на сайте армянского МИД.

Кроме того, стороны коснулись вопросов защиты и сохранения историко-культурного и религиозного наследия Нагорного Карабаха.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе нормализовалась, незначительные инциденты урегулируются при помощи российских миротворцев.

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