Премьер Испании пообещал коллективный иммунитет через 100 дней

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Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что коллективный иммунитет к новому коронавирусу в королевстве будет достигнут через 100 дней.
Премьер Испании пообещал коллективный иммунитет через 100 дней
  • Reuters

«Мы всего в 100 днях от достижения коллективного иммунитета, иначе говоря, от того, чтобы достигнуть 70%-ного показателя привитого населения в Испании», — приводит ТАСС слова испанского премьера.

«Мы находимся в новой фазе пандемии. Благодаря вакцинации мы можем начать преодолевать это бедствие, худшее для человечества за последние 100 лет», — отметил он.

По словам Санчеса, треть взрослого населения страны получили прививки от коронавируса.

Ранее сообщалось, что на Гран-при «Формулы-1» в Испании был обнаружен случай заболевания коронавирусом.

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