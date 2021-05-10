Совет ЕС поручил Боррелю подготовить проект первой военной концепции Евросоюза

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Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза поручили главе дипломатии объединения Жозепу Боррелю подготовить проект первой военной концепции Европейского союза.
Совет ЕС поручил Боррелю подготовить проект первой военной концепции Евросоюза
  • Reuters

Как сообщается в заявлении на сайте Совета ЕС, Боррель должен будет представить соответствующий проект в ноябре этого года.

«В соответствии со стратегической повесткой на 2019—2024 годы совет призывает ЕС придерживаться более стратегического курса действий и увеличить свой потенциал действовать автономно... Поэтому Совет призывает верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект «Стратегического компаса» для обсуждения на заседании совета в ноябре 2021 года», — говорится в заявлении.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна самостоятельно защищать свои интересы, а не делегировать вопросы обороны НАТО. 

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