Совет ЕС поручил Боррелю подготовить проект первой военной концепции Евросоюза

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза поручили главе дипломатии объединения Жозепу Боррелю подготовить проект первой военной концепции Европейского союза.

Как сообщается в заявлении на сайте Совета ЕС, Боррель должен будет представить соответствующий проект в ноябре этого года.

«В соответствии со стратегической повесткой на 2019—2024 годы совет призывает ЕС придерживаться более стратегического курса действий и увеличить свой потенциал действовать автономно... Поэтому Совет призывает верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект «Стратегического компаса» для обсуждения на заседании совета в ноябре 2021 года», — говорится в заявлении.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна самостоятельно защищать свои интересы, а не делегировать вопросы обороны НАТО.