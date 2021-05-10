На Кубе отметили День Победы

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На Кубе у мемориала советскому солдату-интернационалисту в Гаване прошло празднование Дня Победы и годовщины окончания Великой Отечественной войны.

«Куба защищает историческую правду, которая отражает опыт эпической войны, известной как Великая Отечественная война, в которой 27 миллионов советских людей погибли, сражаясь против фашизма», — цитирует РИА Новости президента русской общины Куба Руслана Рейеса.

Отмечается, что во время церемонии российский посол Андрей Гуськов и кубинский генерал Рамон Пардо Герра возложили цветы к месту погребения советских солдат и офицеров.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил россиян с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

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