На Кубе отметили День Победы

На Кубе у мемориала советскому солдату-интернационалисту в Гаване прошло празднование Дня Победы и годовщины окончания Великой Отечественной войны.

«Куба защищает историческую правду, которая отражает опыт эпической войны, известной как Великая Отечественная война, в которой 27 миллионов советских людей погибли, сражаясь против фашизма», — цитирует РИА Новости президента русской общины Куба Руслана Рейеса.

Отмечается, что во время церемонии российский посол Андрей Гуськов и кубинский генерал Рамон Пардо Герра возложили цветы к месту погребения советских солдат и офицеров.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил россиян с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.