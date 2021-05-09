Две ракеты выпущены из Газы по Израилю

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Из сектора Газа были выпущены две ракеты по территории Израиля, одна из них была перехвачена системой ПВО «Железный купол».
Две ракеты выпущены из Газы по Израилю
  • Reuters

«После сообщения о срабатывании сирен воздушной тревоги в городе Ашкелон и районах, граничащих с сектором Газа, информируем, что две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю, одна из них была перехвачена системой ПВО «Железный купол», — приводит ТАСС заявление израильских военных.

Ранее армейская пресс-служба проинформировала, что сирены ПВО прозвучали в крупном городе Ашкелон и у границы с Газой.

Ранее сообщалось, что в результате израильской атаки в Сирии погиб один человек, шестеро ранены.

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