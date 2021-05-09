В Лондоне почтили память советских солдат и жертв Второй мировой войны
- Reuters
Как сообщает агентство, в церемонии приняли участие сотрудники дипломатических миссий стран СНГ и представители общественных и ветеранских организаций Великобритании.
Посол России в Британии Андрей Келин во время обращения к собравшимся подчеркнул, что в Соединённом Королевстве, в отличие от ряда других европейских стран, «чтут историю и не позволяют себе разрушение памятников».
«Важно помнить всех союзников времён Второй мировой войны, которые плечом к плечу боролись с нацизмом и своими героическими поступками внесли весомый вклад в победу над общим врагом», — сказал он.
Ранее в Москве завершился парад по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В заключительной части мероприятия над Красной площадью пролетели 76 самолётов и вертолётов.