В Лондоне почтили память советских солдат и жертв Второй мировой войны

В Лондоне состоялось памятное мероприятие, посвящённое военному подвигу советского народа, сообщает ТАСС. Представителя властей города, жители столицы и иностранные дипломаты собрались в парке у Имперского военного музея, чтобы возложить венки к мемориалу бойцам Красной армии и гражданским лицам, погибшим в ходе Второй мировой войны.

Как сообщает агентство, в церемонии приняли участие сотрудники дипломатических миссий стран СНГ и представители общественных и ветеранских организаций Великобритании.

Посол России в Британии Андрей Келин во время обращения к собравшимся подчеркнул, что в Соединённом Королевстве, в отличие от ряда других европейских стран, «чтут историю и не позволяют себе разрушение памятников».

«Важно помнить всех союзников времён Второй мировой войны, которые плечом к плечу боролись с нацизмом и своими героическими поступками внесли весомый вклад в победу над общим врагом», — сказал он.

Ранее в Москве завершился парад по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В заключительной части мероприятия над Красной площадью пролетели 76 самолётов и вертолётов.