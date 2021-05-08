Казахстан, Куба, ЮАР и Белоруссия присоединяются к акции «Сад памяти»

Казахстан, Куба, ЮАР и Белоруссия в преддверии Дня Победы присоединяются к акции «Сад памяти», которая впервые была проведена в 2020 году и преследует цель высадить 27 млн деревьев в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

Так, в прошлом году в Казахстане в память о подвиге земляков в Ботаническом саду Нур-Султана высадили 75 «юбилейных» саженцев. Из Казахстана во время войны призвали более 1,5 млн человек, из них 271 тыс. пропали без вести.

На Кубе в преддверии и в сам День Победы пройдут сразу два мероприятия: в парке Ленина и у Монумента советским воинам-интернационалистам.

В ЮАР, в Южноафриканском национальном музее военной истории, откроется новая экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне.

Как рассказал координатор «Волонтёров Победы» в ЮАР Давид Кочуков, высаженные берёзы будут посвящены всем, кто погиб в Великой Отечественной войне, «чтобы люди помнили подвиг героев, отдавших свои жизни в борьбе за освобождение мира от тисков фашизма».

В Белоруссии деревья высадят на территории филиала Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

Главное событие в Белоруссии состоится 22 июня: в День памяти и скорби в крепости-герое Бресте пройдёт финал международной акции «Сад памяти» 2021 года.

Согласно данным сайта «Сад памяти», к настоящему времени высажено более 20 млн деревьев.