Макрон назвал темы предстоящего саммита Евросовета

Главы государств Евросоюза на саммите 25 мая планируют обсудить отношения с Россией и ситуацию вокруг брексита, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон.

«Помимо основной повестки дня, мы сегодня затронули и другие темы, к которым мы вернёмся на саммите 25 мая. Это, в частности, Россия и брексит», — цитирует его ТАСС.

Макрон также заявил, что лидеры ЕС находятся на этапе подготовки разработки европейской стратегии по борьбе с пандемией коронавируса.

В конце апреля председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что 25 мая созовёт очный саммит, на котором среди других тем будет обсуждаться Россия.