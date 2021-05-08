Макрон назвал темы предстоящего саммита Евросовета
- Reuters
«Помимо основной повестки дня, мы сегодня затронули и другие темы, к которым мы вернёмся на саммите 25 мая. Это, в частности, Россия и брексит», — цитирует его ТАСС.
Макрон также заявил, что лидеры ЕС находятся на этапе подготовки разработки европейской стратегии по борьбе с пандемией коронавируса.
В конце апреля председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что 25 мая созовёт очный саммит, на котором среди других тем будет обсуждаться Россия.