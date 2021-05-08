В столице Эквадора общественный транспорт приостановит работу

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Общественный транспорт в столице Эквадора Кито 10 мая приостанавливает работу из-за нехватки средств, сообщает издание El Universo.
В столице Эквадора общественный транспорт приостановит работу
  • Reuters

«С 10 мая автобусы общественного транспорта в Кито не будут оказывать услуги и приостановят работу из-за нехватки экономических ресурсов», — цитирует газета заявление председателя транспортной палаты Хосе Сантамария.

По его словам, у сектора нет ресурсов для покупки топлива и обслуживания транспортных средств.

В апреле президент Эквадора Гильермо Лассо направил российскому президенту Владимиру Путину письмо с просьбой оказать помощь с вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19.

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