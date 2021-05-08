На оператора Ruptly, снимавшего беспорядки у мечети в Иерусалиме, напал израильский силовик
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На видео слышно, как полицейский грозит сломать камеру.
Как сообщила руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова в своём Telegram-канале, оператор Ruptly ненадолго прервал трансляцию, но вскоре продолжил стрим с места столкновений.
В настоящее время возле мечети Аль-Акс очень напряжённо.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на Красный Полумесяц, по меньшей мере 163 человека пострадали в результате столкновений, которые произошли между палестинцами и израильскими военнослужащими в Восточном Иерусалиме.