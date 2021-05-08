Главы ЕС проведут неформальную встречу 8 мая
- Reuters
По информации агентства, встреча состоится в португальском городе Порту.
Отмечается, что одной из основных тем в ней, как ожидается, станет обсуждение взаимоотношений с Россией.
На заседании в онлайн-формате пройдёт саммит ЕС — Индия. Данный формат выбран из-за сложной эпидемиологической обстановки в Индии. Лидеры государств обсудят стратегическое партнёрство с индийским премьер-министром Нарендрой Моди по видеосвязи.
Среди главных повесток переговоров назначено также обсуждение ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
6 мая министры обороны стран ЕС обсудили ситуацию на границе Украины.