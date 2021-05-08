Главы ЕС проведут неформальную встречу 8 мая

Главы стран Евросоюза проведут неформальные переговоры в Португалии в субботу, 8 мая, пишет ТАСС.

По информации агентства, встреча состоится в португальском городе Порту.

Отмечается, что одной из основных тем в ней, как ожидается, станет обсуждение взаимоотношений с Россией.

На заседании в онлайн-формате пройдёт саммит ЕС — Индия. Данный формат выбран из-за сложной эпидемиологической обстановки в Индии. Лидеры государств обсудят стратегическое партнёрство с индийским премьер-министром Нарендрой Моди по видеосвязи.

Среди главных повесток переговоров назначено также обсуждение ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

6 мая министры обороны стран ЕС обсудили ситуацию на границе Украины.