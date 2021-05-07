В РИО прокомментировали заявления словацкого министра о памятной акции
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Как сообщает РИА Новости, в Москве 5 мая состоялась церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Словакию.
В рамках мероприятия председатель РИО, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин передал частицу огня участникам гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии».
В связи с этим министр обороны Словакии Ярослав Надь подверг критике действия словацких байкеров, назвав их «полезными идиотами» российской пропаганды и «предателями, действующими в интересах иностранной державы».
«Я бы не сказал, что нас очень сильно заботят высказывания министра обороны Словакии в адрес российских организаторов церемонии, тем более что его роль в сложившейся на европейском пространстве конфигурации не очень понятна — мне кажется, что словацкие вооружённые силы сейчас управляются не из Братиславы», — сказал Могилевский.
По его словам, заявления министра в отношении байкеров являются оскорбительными, в реальности они являются «патриотами своей страны».
«Словацкие байкеры, приехавшие в Москву за Вечным огнём, — это патриоты своей страны, очень образованные, достойные люди», — подчеркнул он.
Также Могилевский добавил, что недопустимо, чтобы в отношении словацких байкеров, выполняющих свой патриотический долг, были бы приняты какие-либо репрессивные меры.