В РИО прокомментировали заявления словацкого министра о памятной акции

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Председатель правления Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский ответил на критику главы словацкого Минобороны Ярослава Надя об акции переноса частицы Вечного огня из Москвы в Словакию.
В РИО прокомментировали заявления словацкого министра о памятной акции
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Как сообщает РИА Новости, в Москве 5 мая состоялась церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Словакию.

В рамках мероприятия председатель РИО, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин передал частицу огня участникам гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии».

В связи с этим министр обороны Словакии Ярослав Надь подверг критике действия словацких байкеров, назвав их «полезными идиотами» российской пропаганды и «предателями, действующими в интересах иностранной державы».

«Я бы не сказал, что нас очень сильно заботят высказывания министра обороны Словакии в адрес российских организаторов церемонии, тем более что его роль в сложившейся на европейском пространстве конфигурации не очень понятна — мне кажется, что словацкие вооружённые силы сейчас управляются не из Братиславы», — сказал Могилевский.

По его словам, заявления министра в отношении байкеров являются оскорбительными, в реальности они являются «патриотами своей страны».

«Словацкие байкеры, приехавшие в Москву за Вечным огнём, — это патриоты своей страны, очень образованные, достойные люди», — подчеркнул он.

Также Могилевский добавил, что недопустимо, чтобы в отношении словацких байкеров, выполняющих свой патриотический долг, были бы приняты какие-либо репрессивные меры.

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