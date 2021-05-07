В РИО прокомментировали заявления словацкого министра о памятной акции

Председатель правления Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский ответил на критику главы словацкого Минобороны Ярослава Надя об акции переноса частицы Вечного огня из Москвы в Словакию.

Как сообщает РИА Новости, в Москве 5 мая состоялась церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Словакию.

В рамках мероприятия председатель РИО, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин передал частицу огня участникам гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии».

В связи с этим министр обороны Словакии Ярослав Надь подверг критике действия словацких байкеров, назвав их «полезными идиотами» российской пропаганды и «предателями, действующими в интересах иностранной державы».

«Я бы не сказал, что нас очень сильно заботят высказывания министра обороны Словакии в адрес российских организаторов церемонии, тем более что его роль в сложившейся на европейском пространстве конфигурации не очень понятна — мне кажется, что словацкие вооружённые силы сейчас управляются не из Братиславы», — сказал Могилевский.

По его словам, заявления министра в отношении байкеров являются оскорбительными, в реальности они являются «патриотами своей страны».

«Словацкие байкеры, приехавшие в Москву за Вечным огнём, — это патриоты своей страны, очень образованные, достойные люди», — подчеркнул он.

Также Могилевский добавил, что недопустимо, чтобы в отношении словацких байкеров, выполняющих свой патриотический долг, были бы приняты какие-либо репрессивные меры.