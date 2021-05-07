Байден продлил действие указа о защите нефтяных компаний США в Ираке

Президент США Джо Байден ещё на год продлил действие указа, вводящего режим чрезвычайного положения для защиты американских нефтяных компаний, работающих в Ираке. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Препятствия для последовательной реконструкции Ирака, восстановления и поддержания мира и безопасности в стране, а также развития политических, административных и экономических институтов в Ираке продолжают представлять особую и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — говорится в сообщении.

Уточняется, что режим чрезвычайного положения продлён ещё на один год.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты не планируют увеличивать численность своего военного контингента в Ираке.