Байден продлил действие указа о защите нефтяных компаний США в Ираке
- Reuters
«Препятствия для последовательной реконструкции Ирака, восстановления и поддержания мира и безопасности в стране, а также развития политических, административных и экономических институтов в Ираке продолжают представлять особую и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — говорится в сообщении.
Уточняется, что режим чрезвычайного положения продлён ещё на один год.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты не планируют увеличивать численность своего военного контингента в Ираке.