Sky News: делегация Индии на G7 ушла на самоизоляцию из-за двух случаев COVID

Делегация Индии, которая принимает участие во встрече министров иностранных дел G7 в Великобритании в качестве гостя, ушла на самоизоляцию после того, как выяснилось, что двое представителей этой страны были инфицированы коронавирусом.

Об этом сообщает Sky News.

В то же время британский министр по вопросам вакцинации Надим Захави заявил, что ему не известно о самоизоляции делегатов Индии, и сказал, что не знает, сколько из них отправились на карантин.

Во вторник, 4 мая, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател встречалась с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Ранее сообщалось, что в Индии зафиксирован антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки.