Sky News: делегация Индии на G7 ушла на самоизоляцию из-за двух случаев COVID
- Reuters
Об этом сообщает Sky News.
В то же время британский министр по вопросам вакцинации Надим Захави заявил, что ему не известно о самоизоляции делегатов Индии, и сказал, что не знает, сколько из них отправились на карантин.
Во вторник, 4 мая, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател встречалась с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
Ранее сообщалось, что в Индии зафиксирован антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки.