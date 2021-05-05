Sky News: делегация Индии на G7 ушла на самоизоляцию из-за двух случаев COVID

Короткая ссылка
Делегация Индии, которая принимает участие во встрече министров иностранных дел G7 в Великобритании в качестве гостя, ушла на самоизоляцию после того, как выяснилось, что двое представителей этой страны были инфицированы коронавирусом.
Sky News: делегация Индии на G7 ушла на самоизоляцию из-за двух случаев COVID
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News.

В то же время британский министр по вопросам вакцинации Надим Захави заявил, что ему не известно о самоизоляции делегатов Индии, и сказал, что не знает, сколько из них отправились на карантин.

Во вторник, 4 мая, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател встречалась с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Ранее сообщалось, что в Индии зафиксирован антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить