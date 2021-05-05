В Германии за сутки выявили более 18 тысяч случаев коронавируса

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 18 034, скончались 285 человек, сообщает Институт Роберта Коха.

По его данным, с начала эпидемии в стране зафиксировали 3 451 550 случаев COVID-19, скончались 83 876 пациентов.

Ранее в Минздраве ФРГ заявили, что как минимум одну прививку от коронавируса сделали более 28% жителей страны.