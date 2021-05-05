Суд в Индии назвал «геноцидом» промедление с поставками кислорода
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Об этом пишет The Times of India.
«Смерть пациентов с коронавирусом только из-за того, что в больницы не поступил кислород, является преступным деянием и не менее чем геноцидом со стороны лиц, ответственных за обеспечение непрерывной поставки медицинского кислорода», — сообщил суд.
Там также отметили, что сообщения о нехватке кислорода демонстрировали «издевательство со стороны районных администраций и полиции над теми бедными гражданами, которые просили кислородный баллон, чтобы спасти жизнь своих близких».
Ранее сообщалось, что число случаев заболевания коронавирусом в Индии превысило 20 млн.