В Тегеране погибла сотрудница посольства Швейцарии

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Первый секретарь посольства Швейцарии погибла в Тегеране, упав с высотного здания. Швейцарское посольство находится в контакте с властями Ирана в связи с произошедшим, заявили в Федеральном департаменте по иностранным делам конфедерации.
В Тегеране погибла сотрудница посольства Швейцарии
  • Reuters

«Федеральный департамент по иностранным делам подтверждает, что сотрудница посольства Швейцарии в Тегеране погибла (4 мая. — RT) во вторник... Посольство Швейцарии находится в контакте с местными властями», — цитирует представителя департамента РИА Новости.

Как уточняет агентство Mehr со ссылкой на представителя экстренных служб Ирана, пока неизвестно, было ли это несчастным случаем или самоубийством.

В феврале четыре человека погибли в Кабуле в результате нападения неизвестных на автомобиль с сотрудниками Министерства восстановления и развития сельского хозяйства Афганистана.

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