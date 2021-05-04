В штаб-квартире ЦРУ пресекли въезд неизвестного на территорию службы

Охрана штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США пресекла въезд неизвестного на территорию штаб-квартиры.

«В координации с нашими местными партнёрами из правоохранительных органов мы решаем проблему безопасности за пределами охраняемого периметра штаб-квартиры ЦРУ у наших главных ворот», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

По данным источников телеканала NBC, неизвестный пытался попасть на территорию штаб-квартиры на автомобиле и был остановлен охраной.

Ранее сообщалось, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс посетил Кабул с необъявленным визитом.