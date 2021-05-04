В штаб-квартире ЦРУ пресекли въезд неизвестного на территорию службы
- Reuters
«В координации с нашими местными партнёрами из правоохранительных органов мы решаем проблему безопасности за пределами охраняемого периметра штаб-квартиры ЦРУ у наших главных ворот», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.
По данным источников телеканала NBC, неизвестный пытался попасть на территорию штаб-квартиры на автомобиле и был остановлен охраной.
Ранее сообщалось, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс посетил Кабул с необъявленным визитом.