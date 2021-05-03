Эксперт назвал Бразилию «коронавирусной лабораторией»
- AFP
«У нас сложился «идеальный шторм», поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов — лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше», — приводит РИА Новости его слова.
Он обратил внимание на особую опасность амазонского штамма (P.1).
По его словам, штамм варианта вируса из Манауса распространился по всей стране.
«Когда мы говорим о мутациях, необходимо подразумевать самое худшее развитие событий», — добавил он.
Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Бразилии достигло 14 754 910.