Эксперт назвал Бразилию «коронавирусной лабораторией»

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Профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес заявил, что Бразилия превращается в гигантскую «лабораторию» по выведению новых штаммов коронавируса.
Эксперт назвал Бразилию «коронавирусной лабораторией»
  • AFP

«У нас сложился «идеальный шторм», поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов — лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше», — приводит РИА Новости его слова.

Он обратил внимание на особую опасность амазонского штамма (P.1).

По его словам, штамм варианта вируса из Манауса распространился по всей стране.

«Когда мы говорим о мутациях, необходимо подразумевать самое худшее развитие событий», — добавил он.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Бразилии достигло 14 754 910.

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