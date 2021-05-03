Ирак вручил диппредставителю Турции ноту протеста

Короткая ссылка
Ирак выразил протест Турции из-за несогласованного с Багдадом въезда турецкого министра обороны Хулуси Акара на территорию страны.
Ирак вручил диппредставителю Турции ноту протеста
  • Reuters

«Заместитель министра иностранных дел Низар Хейралла вызвал в понедельник, 3 мая, временного поверенного в делах Турции в Багдаде в министерство и вручил ему ноту протеста, в которой иракское правительство выразило своё сильное возмущение и осуждение из-за присутствия министра обороны Турции Хулуси Акара на иракской территории без координации или предварительного согласования со стороны компетентных органов и его встречи с турецкими войсками, которые незаконно находятся на территории (Ирака)», — приводит РИА Новости заявление иракского Министерства иностранных дел.

Отмечается, что «заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что иракское правительство решительно отвергает продолжающиеся нарушения суверенитета Ирака и неприкосновенности территорий и воздушного пространства Ирака со стороны турецких вооружённых сил».

Ранее Минобороны Турции сообщило, что силы турецкого спецназа участвуют в крупной операции на севере Ирака.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить