Ирак вручил диппредставителю Турции ноту протеста

Ирак выразил протест Турции из-за несогласованного с Багдадом въезда турецкого министра обороны Хулуси Акара на территорию страны.

«Заместитель министра иностранных дел Низар Хейралла вызвал в понедельник, 3 мая, временного поверенного в делах Турции в Багдаде в министерство и вручил ему ноту протеста, в которой иракское правительство выразило своё сильное возмущение и осуждение из-за присутствия министра обороны Турции Хулуси Акара на иракской территории без координации или предварительного согласования со стороны компетентных органов и его встречи с турецкими войсками, которые незаконно находятся на территории (Ирака)», — приводит РИА Новости заявление иракского Министерства иностранных дел.

Отмечается, что «заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что иракское правительство решительно отвергает продолжающиеся нарушения суверенитета Ирака и неприкосновенности территорий и воздушного пространства Ирака со стороны турецких вооружённых сил».

Ранее Минобороны Турции сообщило, что силы турецкого спецназа участвуют в крупной операции на севере Ирака.