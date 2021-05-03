На прибывшем в Хельсинки из России судне выявлено 11 случаев коронавируса

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На контейнеровозе Valencia Express, прибывшем 30 апреля в порт Хельсинки Вуосаари из Санкт-Петербурга, выявлено 11 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает администрация финской столицы.
На прибывшем в Хельсинки из России судне выявлено 11 случаев коронавируса
  • РИА Новости

«Инфицированные изолированы, те, с кем они контактировали, помещены на карантин на судне. Все члены экипажа сдали тест на коронавирус 2 мая», — говорится в сообщении.

Всего на корабле находились 24 человека.

«По полученной информации, российских граждан на борту судна нет», — цитирует ТАСС заявление представителя посольства России в Финляндии.

Ранее сообщалось, что экипажи кораблей Черноморского флота привьют от коронавируса.

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