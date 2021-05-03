На прибывшем в Хельсинки из России судне выявлено 11 случаев коронавируса
- РИА Новости
«Инфицированные изолированы, те, с кем они контактировали, помещены на карантин на судне. Все члены экипажа сдали тест на коронавирус 2 мая», — говорится в сообщении.
Всего на корабле находились 24 человека.
«По полученной информации, российских граждан на борту судна нет», — цитирует ТАСС заявление представителя посольства России в Финляндии.
Ранее сообщалось, что экипажи кораблей Черноморского флота привьют от коронавируса.