На прибывшем в Хельсинки из России судне выявлено 11 случаев коронавируса

На контейнеровозе Valencia Express, прибывшем 30 апреля в порт Хельсинки Вуосаари из Санкт-Петербурга, выявлено 11 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает администрация финской столицы.

РИА Новости

«Инфицированные изолированы, те, с кем они контактировали, помещены на карантин на судне. Все члены экипажа сдали тест на коронавирус 2 мая», — говорится в сообщении. Всего на корабле находились 24 человека. «По полученной информации, российских граждан на борту судна нет», — цитирует ТАСС заявление представителя посольства России в Финляндии. Ранее сообщалось, что экипажи кораблей Черноморского флота привьют от коронавируса.