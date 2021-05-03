В МИД России оценили последствия развития системы глобальной ПРО США

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Развитие Соединёнными Штатами системы глобальной противоракетной обороны (ПРО) привело к серьёзным последствиям в сфере безопасности и провоцирует гонку вооружений, в том числе ракетных. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России оценили последствия развития системы глобальной ПРО США
  • © REUTERS/Defense Dept. photo by U.S. Navy/Handout

«Российские представители неоднократно на различных уровнях обращали внимание американской стороны на опасности, связанные с ничем не ограниченным развитием системы глобальной ПРО США», — сказала Захарова.

По её словам, «Соединённые Штаты отвергают возможность введения каких-либо ограничений на свою противоракетную деятельность и сознательно её наращивают».

Захарова подчеркнула, что наращивание потенциала американской глобальной ПРО «может привести и уже приводит к серьёзным последствиям в сфере безопасности, нарушает стратегический баланс сил в мире, провоцирует гонку вооружений, в том числе ракетных».

Она также подчеркнула, что сообщения о выделении $18 млрд на проект по разработке перехватчиков ракет — «это рассчитанная «пентагоновцами» стоимость лишь одной программы по созданию, развёртыванию и обслуживанию перспективных перехватчиков, которые предполагаются на замену стратегическим шахтным противоракетам, ныне размещённым на американской территории, в основном на Аляске».

Ранее Bloomberg сообщал, что Пентагон планирует выделить почти $18 млрд на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР или Ирана.

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