Россия назвала условие отказа от выхода из ДОН

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Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия не станет выходить из Договора по открытому небу (ДОН), если США вновь начнут участвовать в соглашении.

«У США пока есть месяц на раздумья. Если они решат подтвердить приверженность укреплению доверия и прозрачности в военной области, за нами дело не станет», — цитирует газета «Известия» Гаврилова.

По его словам, российская сторона готова к урегулированию претезий в рамках ДОН как с США, так и с другими государствами.

Он добавил, что согласно ожиданиям в ближайшие дни правительство представит президенту России Владимиру Путину законопроект о денонсации договора.

Ранее Константин Гаврилов заявил, что в ситуации с ДОН «пока всё идёт к развалу».

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