Россия назвала условие отказа от выхода из ДОН
«У США пока есть месяц на раздумья. Если они решат подтвердить приверженность укреплению доверия и прозрачности в военной области, за нами дело не станет», — цитирует газета «Известия» Гаврилова.
По его словам, российская сторона готова к урегулированию претезий в рамках ДОН как с США, так и с другими государствами.
Он добавил, что согласно ожиданиям в ближайшие дни правительство представит президенту России Владимиру Путину законопроект о денонсации договора.
Ранее Константин Гаврилов заявил, что в ситуации с ДОН «пока всё идёт к развалу».