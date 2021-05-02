Попытавшаяся напасть с ножом на израильских солдат палестинка скончалась
«Скончалась сегодня вечером в больнице палестинская женщина, ранее сегодня расстрелянная израильскими военнослужащими в районе города Вифлеем», — приводит РИА Новости сообщение министерства здравоохранения в Рамалле.
В воскресенье, 2 мая, пресс-служба армии Израиля сообщила, что неизвестная попыталась совершить нападении с ножом на израильских военнослужащих на перекрестке Гуш-Эцион к югу от Вифлеема.
Отмечаелось, что солдат армии обороны Израиля открыл огонь в сторону нападавшей.