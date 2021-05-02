Попытавшаяся напасть с ножом на израильских солдат палестинка скончалась

Короткая ссылка
Палестинка, попытавшаяся совершить нападение с ножом на израильских военнослужащих на Западном берегу реки Иордан, скончалась после того, как по ней был открыт огонь.

«Скончалась сегодня вечером в больнице палестинская женщина, ранее сегодня расстрелянная израильскими военнослужащими в районе города Вифлеем», — приводит РИА Новости сообщение министерства здравоохранения в Рамалле.

В воскресенье, 2 мая, пресс-служба армии Израиля сообщила, что неизвестная попыталась совершить нападении с ножом на израильских военнослужащих на перекрестке Гуш-Эцион к югу от Вифлеема.

Отмечаелось, что солдат армии обороны Израиля открыл огонь в сторону нападавшей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить