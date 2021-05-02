Госсекретарь США обсудил с премьером Чехии ситуацию с Россией

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. В ходе беседы они обсудили ситуацию с Россией.

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Как указывается в заявлении, Блинкен заявил о солидарности США с Чехией в её «мужественном ответе» на якобы действия России на чешской территории.

«Решение чешского правительства исключить «Росатом» из ядерного тендера в Дукованах (строительство энергоблока АЭС «Дукованы». — RT) и резко сократить присутствие российской разведки в Праге повысило безопасность Чешской Республики и Североатлантического альянса», — отметил он.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Чехия стала заложником политики США в отношении Москвы.

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