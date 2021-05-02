Во Франции рассказали о планах по вакцинации населения от COVID-19

Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь рассказал в интервью радиостанции «Европа 1» о планах по вакцинации населения страны от коронавирусной инфекции COVID-19.

«К середине апреля показатель уже равнялся 10 млн и был достигнут на неделю раньше запланированных сроков. К середине мая во Франции будет 20 млн вакцинированных, а к середине июня — 30 млн», — цитирует его ТАСС.

По его словам, если всё будет идти по плану, то с июня в стране можно будет расширить вакцинацию на всё население в возрастной группе с 18 лет.

Ранее сообщалось, что во Франции выявили случай заболевания индийским штаммом коронавируса.