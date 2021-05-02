ВМС Китая провели учения в Южно-Китайском море

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Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели учения в Южно-Китайском море с участием авианосной группы во главе с авианосцем «Шаньдун». Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.
ВМС Китая провели учения в Южно-Китайском море
  • Pixabay

«На днях ВМС Китая сформировали авианосную группу во главе с авианосцем «Шаньдун» для проведения учений в соответствующей акватории Южно-Китайского моря», — говорится в заявлении официального представителя ВМС НОАК Гао Сючэн.

Подчёркивается, что учения были организованы в соответствии с годовым планом подготовки.

Как уточняется, проведение данных учений соответствует законам и способствует повышению способностей ВМС в обеспечении защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов страны, а также поддержанию мира и стабильности в регионе.

В Минобороны КНР отметили, что ВМС страны продолжат проводить рядовые учения в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что авианосная группа армии КНР провела учения вблизи от Тайваня.

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