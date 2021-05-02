Полиция Франции задержала 56 человек во время первомайских манифестаций

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Правоохранительные органы Франции задержали 56 человек во время первомайских манифестаций по всей стране.
Полиция Франции задержала 56 человек во время первомайских манифестаций
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Франции.

Отмечается, что из общего числа задержанных 46 приходится на Париж.

Согласно данным профсоюзного объединения «Всеобщая конфедерация труда», в парижской колонне манифестантов в результате возникших беспорядков пострадал 21 человек.

Как сообщило МВД, во французской столице получили травмы трое полицейских, в целом же по стране пострадали шестеро сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Париже в ходе первомайской демонстрации начались беспорядки.

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