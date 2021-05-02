Полиция Франции задержала 56 человек во время первомайских манифестаций

Правоохранительные органы Франции задержали 56 человек во время первомайских манифестаций по всей стране.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Франции.

Отмечается, что из общего числа задержанных 46 приходится на Париж.

Согласно данным профсоюзного объединения «Всеобщая конфедерация труда», в парижской колонне манифестантов в результате возникших беспорядков пострадал 21 человек.

Как сообщило МВД, во французской столице получили травмы трое полицейских, в целом же по стране пострадали шестеро сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Париже в ходе первомайской демонстрации начались беспорядки.