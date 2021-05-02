Полиция Франции задержала 56 человек во время первомайских манифестаций
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Франции.
Отмечается, что из общего числа задержанных 46 приходится на Париж.
Согласно данным профсоюзного объединения «Всеобщая конфедерация труда», в парижской колонне манифестантов в результате возникших беспорядков пострадал 21 человек.
Как сообщило МВД, во французской столице получили травмы трое полицейских, в целом же по стране пострадали шестеро сотрудников правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в Париже в ходе первомайской демонстрации начались беспорядки.