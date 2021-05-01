В Индии продлили запрет на международные пассажирские рейсы
Главное управление гражданской авиации Индии продлило запрет на международные пассажирские полёты до 31 мая включительно, передаёт РИА Новости.
- Reuters
- © Amit Dave
Отмечается, что специальные грузовые рейсы и рейсы в рамках соглашений о «воздушном пузыре» продолжат выполняться.
За минувшие сутки в Индии выявили более 400 тыс. новых случаев коронавируса, что является новым мировым антирекордом.
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