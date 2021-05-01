В Индии продлили запрет на международные пассажирские рейсы

Главное управление гражданской авиации Индии продлило запрет на международные пассажирские полёты до 31 мая включительно, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что специальные грузовые рейсы и рейсы в рамках соглашений о «воздушном пузыре» продолжат выполняться.

За минувшие сутки в Индии выявили более 400 тыс. новых случаев коронавируса, что является новым мировым антирекордом.