В Китае из-за урагана погибли 11 человек
«В некоторых районах нашего города произошла сильная гроза с градом и ураганным ветром… 11 человек погибли, 102 человека получили травмы, для них организована медицинская помощь», — цитирует РИА Новости заявление городского правительства.
Отмечается, что местами выпал град диаметром от 1 до 3 см, в отдельных районах скорость ветра достигала 45 м/с.
Из пострадавших районов срочно эвакуированы 3050 человек. Ликвидация последствий продолжается.
В феврале ураганный ветер скоростью 30 м/с был зафиксирован в Магадане.