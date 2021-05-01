В Китае из-за урагана погибли 11 человек

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Ураганный ветер на территории провинции Цзянсу на востоке Китая стал причиной гибели 11 местных жителей, более 100 человек получили ранения и травмы, сообщает администрация города Наньтун.

«В некоторых районах нашего города произошла сильная гроза с градом и ураганным ветром… 11 человек погибли, 102 человека получили травмы, для них организована медицинская помощь», — цитирует РИА Новости заявление городского правительства.

Отмечается, что местами выпал град диаметром от 1 до 3 см, в отдельных районах скорость ветра достигала 45 м/с.

Из пострадавших районов срочно эвакуированы 3050 человек. Ликвидация последствий продолжается.

В феврале ураганный ветер скоростью 30 м/с был зафиксирован в Магадане.

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