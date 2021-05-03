В Швеции подняли вопрос о мерах против России из-за инцидента в Чехии

Депутат парламента (риксдага) Швеции Ханс Валльмарк поднял вопрос о принятии мер в отношении сотрудников посольства России в стране из-за якобы причастности неких «российских агентов» к взрывам на складах с боеприпасами в чешской Врбетице. С соответствующим обращением парламентария к главе МИД Швеции Анн Линде ознакомился RT.

Как утверждается в документе, в связи с произошедшим в 2014 году инцидентом Чехия призвала дружественно настроенные к ней государства, «к числу которых определённо можно причислить и Швецию», прояснить их позицию, «вызвав российского посла».

В частности, в Праге считают уместным провести «коллективную акцию солидарности» в виде высылки из стран — членов ЕС и НАТО «выявленных тайных сотрудников российских спецслужб», уточнил Валльмарк.

Так, приведя в качестве примера уже принятые решения некоторых европейских столиц в отношении России, он выразил мнение, что реакция Швеции на произошедшее в Чехии была «сдержанной».

«Со шведской стороны также не видно никаких признаков, говорящих о реализации мер, направленных против сотрудников российского посольства, или попытках координации действий в рамках ЕС в этой области», — объяснил депутат.

В связи с этим Валльмарк обратился к Линде с вопросом, как министр и правительство Швеции намерены удовлетворить просьбы Чехии «о принятии мер против России», помимо вызова российского посла в Стокгольм.

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Россия якобы причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Жертвами произошедшего тогда, как сообщалось, стали два человека.

В тот же день Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов, которые якобы являются сотрудниками спецслужб, на что Россия ответила объявлением персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии в Москве.

Российские официальные лица последовательно отвергают «причастность» Москвы к взрывам во Врбетице, а ситуацию с расследованием ЧП считают «шизофренией».