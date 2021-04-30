В МИД Мексики прокомментировали ситуацию с прямым авиасообщением с Россией

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард прокомментировал ситуацию с прямым авиасообщением с Россией.

«Стоит отметить, что Мексика не закрывала границы и не ограничивала полёты. На самом деле всё зависит от авиакомпаний, потому что количество полётов существенно сократилось из-за пандемии», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, мексиканские власти будут вести диалог с компаниями, чтобы помочь им восстановить привычный режим работы.

Как отметил Эбрард, вакцины — это решение, и чем больше людей получат прививку, тем быстрее возродится туризм.

Министр также сказал, что в Мексике широко обсуждается тема сертификатов.

«Есть мнение, что нужно лишь сделать ограничение на количество прибывающих в страну туристов. Однако мы думаем, если большинство путешественников будут сообщать о том, что прошли вакцинацию, это поспособствует восстановлению туристического потока», — пояснил он.

Эбрард добавил, что всё будет зависеть от стран, которые примут решение о создании таких паспортов.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию с открытием туристического сезона.