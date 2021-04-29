Болгария с 1 мая открывает границы для иностранных туристов

Правительство Болгарии официально объявило об открытии внешних границ для иностранных туристов с 1 мая.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте болгарского МИД.

Согласно документу, въезжающим в страну туристам необходимо будет предъявить одну из справок: отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия, или тест на антитела не старше 48 часов до въезда в страну.

Отмечается, что в Болгарию также смогут попасть те, кто прошёл полную вакцинацию от коронавирусной инфекции за 14 дней до вылета. Также туристы могут иметь при себе доказательство перенесённой болезни — положительный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 15—180 дней до прилёта.

Ранее в Болгарии заявили о готовности принять иностранных туристов с 1 мая.