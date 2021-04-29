Болгария с 1 мая открывает границы для иностранных туристов

Короткая ссылка
Правительство Болгарии официально объявило об открытии внешних границ для иностранных туристов с 1 мая.
Болгария с 1 мая открывает границы для иностранных туристов
  • Pixabay

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте болгарского МИД.

Согласно документу, въезжающим в страну туристам необходимо будет предъявить одну из справок: отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия, или тест на антитела не старше 48 часов до въезда в страну.

Отмечается, что в Болгарию также смогут попасть те, кто прошёл полную вакцинацию от коронавирусной инфекции за 14 дней до вылета. Также туристы могут иметь при себе доказательство перенесённой болезни — положительный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 15—180 дней до прилёта.

Ранее в Болгарии заявили о готовности принять иностранных туристов с 1 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить