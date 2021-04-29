В Турции начался локдаун

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В Турции в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса начался локдаун, который продлится до 17 мая, сообщает агентство Anadolu.
В Турции начался локдаун
  • Reuters

В соответствии с решениями, принятыми Министерством внутренних дел Турции на заседании кабинета министров, в 81 области страны введён круглосуточный комендантский час, информирует агентство.

Ранее стало известно, что в Турции с 29 апреля до 17 мая вводится полный локдаун из-за ситуации с коронавирусом.

В течение действия локдауна будут закрыты все рабочие места, кроме отдельно оговорённых со стороны МВД. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению.

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