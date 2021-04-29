В Турции начался локдаун

В Турции в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса начался локдаун, который продлится до 17 мая, сообщает агентство Anadolu.

В соответствии с решениями, принятыми Министерством внутренних дел Турции на заседании кабинета министров, в 81 области страны введён круглосуточный комендантский час, информирует агентство.

Ранее стало известно, что в Турции с 29 апреля до 17 мая вводится полный локдаун из-за ситуации с коронавирусом.

В течение действия локдауна будут закрыты все рабочие места, кроме отдельно оговорённых со стороны МВД. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению.