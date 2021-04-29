В Белграде открылся Русский балканский центр, который будет работать над сближением научных кругов и общественности двух стран. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, выступая на мероприятии, заявила, что Сербию пытаются «вовлечь в обезумевшую карусель «новой этики». Она выразила готовность помочь стране остаться вместе со «здоровыми людьми».

Церемония прошла в отеле «Москва» в центре Белграда в присутствии спикера скупщины (парламента) Сербии Ивицы Дачича, посла России Александра Боцан-Харченко, представителей российских компаний и сербских деятелей.

«Цель открытия центра — поддержка еще более... интенсивных отношений двух наших дружественных государств и наших братских народов. Уверен, что никого здесь не удивлю, если скажу, что отношения Сербии и России, сербов и россиян сейчас находятся в наивысшей точке долгой и богатой совместной истории», — сказал Дачич.

В рамках открытия центра состоялась конференция «Прошлое, настоящее и будущее российско-сербских отношений».

Маргарита Симоньян, выступая с докладом, отметила, что современное общество поставлено перед выбором между радикализацией ультрарелигиозных настроений и не менее радикальным либерализмом, который занимается «уничтожением достижений человеческой цивилизации, прикрываясь идеями гуманизма».

«Только мы (Россия. — RT) из больших стран сейчас можем отстаивать своё право быть традиционным обществом, только мы сейчас несём — себе в первую очередь, но и миру — этику, принципы и ценности здорового человека. Мы видим, что и Сербию пытаются вовлечь в эту обезумевшую карусель «новой этики». Эти попытки происходят ежедневно, это давление вы знаете и чувствуете точно лучше, чем я», — сказала Симоньян.

Она выразила готовность помочь Сербии остаться «ментально, цивилизационно, культурно» вместе со «здоровыми людьми».

Задача Русского балканского центра — изучение современных политических, экономических, общественных, культурных и религиозных процессов в Сербии и государствах Балканского региона. Центр намерен знакомить научное сообщество и общественность Сербии и Балкан с основными тенденциями развития России.

Планируется проведение международных конференций, научных форумов, круглых столов, открытых лекций.