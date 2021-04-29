Песков: Россия будет реагировать на провокационные шаги Болгарии и Чехии

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Россия будет и далее реагировать на безосновательные и провокационные шаги Чехии и Болгарии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: Россия будет реагировать на провокационные шаги Болгарии и Чехии
  • Reuters

Так он ответил на вопрос, можно ли вести речь об ответных действиях России на заявления Чехии и Болгарии в адрес Москвы.

«Смотрите, здесь речь идёт не то что целенаправленно… Во-первых, ответные меры есть, вы видите, что Россия реагирует, Россия будет реагировать. Без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги и абсолютно неприемлемые безосновательные, бездоказательные обвинения России оставаться не будут. В любом случае любые действия России будут осуществляться в наших собственных интересах», — цитирует Пескова РИА Новости.

28 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявления болгарской прокуратуры о якобы причастности россиян к четырём взрывам на оружейных заводах и складах в стране. 

По его словам, Болгария за десять лет «вдруг сейчас, после того как в Чехии спохватились о событиях 2014 года, решила перещеголять ещё и чехов и заглянуть гораздо глубже в историческую ретроспективу».

В Болгарии также заявили, что работают с Прагой над установлением связи между взрывами в Болгарии и взрывами в Чехии в 2014 году.

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