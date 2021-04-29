В индийском штате Махараштра карантин продлён до 15 мая

Власти приняли решение продлить карантин в индийском штате Махараштра до 15 мая.

Об этом пишет The Times of India.

По последним данным, за сутки в штате зафиксировано 985 смертей от коронавируса, что стало самым высоким показателем с момента начала эпидемии.

Министр здравоохранения штата Раджеш Топе заявил, что решение о продлении ограничений было принято единогласно.

Ранее сообщалось, что самолёт Ил-76 МЧС России с грузом медицинского оборудования, предназначенного для помощи Индии в борьбе с коронавирусом, прибыл в Нью-Дели.