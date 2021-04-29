В индийском штате Махараштра карантин продлён до 15 мая

Короткая ссылка
Власти приняли решение продлить карантин в индийском штате Махараштра до 15 мая.
В индийском штате Махараштра карантин продлён до 15 мая
  • Reuters
  • © Amit Dave

Об этом пишет The Times of India.

По последним данным, за сутки в штате зафиксировано 985 смертей от коронавируса, что стало самым высоким показателем с момента начала эпидемии.

Министр здравоохранения штата Раджеш Топе заявил, что решение о продлении ограничений было принято единогласно.

Ранее сообщалось, что самолёт Ил-76 МЧС России с грузом медицинского оборудования, предназначенного для помощи Индии в борьбе с коронавирусом, прибыл в Нью-Дели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить