Патрушев принял участие в заседании секретарей совбезов стран ОДКБ

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев обсудил в Душанбе со своими коллегами из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вызовы и угрозы национальной безопасности России, Таджикистана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

«В Душанбе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев принял участие во встрече президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с секретарями советов безопасности государств — участников ОДКБ», — приводит РИА Новости сообщение.

В ходе переговоров обсуждались вызовы и угрозы национальной безопасности России, Таджикистана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также вопросы взаимодействия государств в рамках ОДКБ.

Ранее Патрушев обсудил на встрече в Душанбе с белорусским коллегой Александром Вольфовичем противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела со стороны третьих государств.