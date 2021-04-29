Патрушев принял участие в заседании секретарей совбезов стран ОДКБ

Короткая ссылка
Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев обсудил в Душанбе со своими коллегами из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вызовы и угрозы национальной безопасности России, Таджикистана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

«В Душанбе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев принял участие во встрече президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с секретарями советов безопасности государств — участников ОДКБ», — приводит РИА Новости сообщение.

В ходе переговоров обсуждались вызовы и угрозы национальной безопасности России, Таджикистана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также вопросы взаимодействия государств в рамках ОДКБ.

Ранее Патрушев обсудил на встрече в Душанбе с белорусским коллегой Александром Вольфовичем противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела со стороны третьих государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить