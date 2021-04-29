Байден назвал применение огнестрельного оружия в США эпидемией

Насилие с применением огнестрельного оружия стало настоящей эпидемией для Соединённых Штатов. Об этом заявил американский президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе.

«Я сделаю всё, чтобы защитить американский народ от эпидемии насилия с огнестрельным оружием», — отметил Байден.

Он добавил по поводу конгресса, что «также настала пора действовать».

Как уточняется, действия американского президента и его администрации, в частности, будут направлены на борьбу с распространением самодельного оружия, компоненты для которого можно приобрести в интернете, запрет на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия, а также на магазины большой ёмкости.