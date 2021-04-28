Замглавы МИД России обсудил с послом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
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«Состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов взаимодействия Москвы и Тегерана в ООН и на других международных площадках по глобальным и региональным проблемам, в том числе в контексте урегулирования конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее с послом Ирана встретился замглавы МИД России Андрей Руденко.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также отмечал, что участники комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) объединены общей целью ускорить процесс полного восстановления иранской ядерной сделки.