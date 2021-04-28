МИД Болгарии пригласил на встречу посла России

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МИД Болгарии сообщил, что пригласил на встречу посла России в республике Элеонору Митрофанову.
МИД Болгарии пригласил на встречу посла России
  • Reuters

«Министерство иностранных дел пригласило в четверг на встречу посла Российской Федерации в Республике Болгария», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Причина приглашения российского дипломата не уточняется.

Ранее прокуратура Болгарии заявила, что подозревает шестерых россиян в причастности к четырём взрывам, произошедшим на оружейных складах и заводах страны в период с 2011 по 2020 год.

Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя заявления Софии, сказал, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда.

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